В Петербурге за последние 24 часа коронавирус сразил почти 400 человек

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили 396 новых случаев коронавируса.

За сутки в Северной столице были госпитализированы 155 человек, выздоровели – 508, а умерли – 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 832 450 местных жителей, вылечились — 1 790 805 человек, а общее число жертв достигло 36 730. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 539 человек. На третьем месте оказалось Подмосковье— 232 новых ковид-пациента.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в петербургском Роспотребнадзоре назвали главные отличия нового подвида "Омикрона". По мнению экспертов, "Кракен" отличается более высокой скоростью распространения среди населения.