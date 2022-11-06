На Петербург надвигается атмосферный фронт: ожидается мокрый снег и гололед

К Петербургу с запада приближается атмосферный фронт. Жителям стоит быть внимательнее, так как в начале дня может быть гололедица, а также обещают мокрый снег с дождями.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем телеграм-канале, на воскресенье, 6 ноября, в Северной столице ожидается облачная погода со снегом, переходящим в мокрый снег. Местами также могут пройти дожди.

Температура воздуха составит +1...+3 градуса, по Ленобласти -1...+4. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм ртутного столба.

В понедельник, 7 ноября, станет потеплее и пройдут небольшие дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам про появление мокрого снега в выходные дни.