Петербургский суд не разрешил застройку Мурманского парка

Петербургской компании «Анна Нова» суд отказал в застройке территории Муринского парка. Об этом 16 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Представители компании хотели оспорить рекреационный статус зеленой зоны площадью в 1,8 га. В парке уже располагается один объект принадлежащий истцам — спорткомплекс «Нова Арена». Оспорить в суде пытались отказ в строительстве второй очереди спортцентра.

Ответчиками по этому делу выступили Законодательное собрание Петербурга и губернатор Александр Беглов. Суд встал на сторону защитников парка и не стал удовлетворять иск «Анны Новы».