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Петербургский суд не разрешил застройку Мурманского парка

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© Фото: baltphoto

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Суд встал на сторону защитников парка.

Петербургской компании «Анна Нова» суд отказал в застройке территории Муринского парка. Об этом 16 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 

Представители компании хотели оспорить рекреационный статус зеленой зоны площадью в 1,8 га. В парке уже располагается один объект принадлежащий истцам — спорткомплекс «Нова Арена». Оспорить в суде пытались отказ в строительстве второй очереди спортцентра. 

Ответчиками по этому делу выступили Законодательное собрание Петербурга и губернатор Александр Беглов. Суд встал на сторону защитников парка и не стал удовлетворять иск «Анны Новы».

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