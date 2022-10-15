Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрита в “Гарри Поттере”

Из жизни ушел британский актер Робби Колтрейн, известный многим по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Как пишет ТАСС, актер умер 14 октября в возрасте 72 лет. О его кончине публично заявил агент Колтрейна Белинда Райт.

"Мой клиент и друг Робби Колтрейн, кавалер ордена Британской империи, ушел из жизни в пятницу, 14 октября", — заявила Райт.

Многие кинозрители любят и помнят актера за его роль Хагрита, которую он воплощал на экране с 2001 по 2011 год в серии фильмов про мальчика-волшебника Гарри Поттера.

Кроме фильмов про Поттера (“Гарри Поттер и философский камень”, “Гарри Поттер и тайная комната”, “Гарри Поттер и узник Азкабана” и др.) актер таже известен участием в британском сериале "Метод Крекера" и ролью агента КГБ в двух фильмах бондианы ("Золотой глаз" и "И целого мира мало").

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