На Васильевском острове установят мемориальную доску актеру Георгию Жженову

Пресс-служба Смольного сообщает, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление 1 сентября.

Создать мемориальную доску, увековечивающую память актера Георгия Жженова, предложил «Союз кинематографистов Российской Федерации». Он оплатит ее установку и будет реставрировать и ремонтировать памятное место.

Георгий Жженов сыграл более 100 ролей в кино. В том числе, в картинах «Экипаж», «Берегись автомобиля», «Судьба резидента» и «Ошибка резидента». Он удостаивался премии «Ника», имеет Орден Трудового Красного Знамени, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.

Георгий Степанович Жжёнов родился в 1915 году. У актера была непростая судьба – он почти 20 лет провел в ссылке на Колыме. Но после этого как раз и были сыграны его самые запомнившиеся роли. Артист умер в 2005 году в возрасте 90 лет.