Харрисон Форд заменит умершего Уильяма Херта в киновселенной Marvel

Американский актер Харрисон Форд в билжайшем будущем должен дебютировать в киновселенной Marvel.

Как пишет AllNW, актер примет участие в популярной кинофраншизе в роли генерала Таддеуса Росса. Ранее этого персонажа комиксов на экране в ряде фильмов воплощал Уильем Херт, который ушел из жизни в марте этого года.

Как рассказал режиссёр Зак Снайдер, звезда “Индианы Джонса” предстанет перед зрителями в образе генерала Росса в кинокомиксе “Капитан Америка: Новый мировой порядок”. Также Снайдер сказал, что Харрисон получит главную роль в еще одном будущем проекте — “Громовержцы”.

Харрисон Форд за свою длинною кинокарьеру сыграл во множестве фильмов, ряд из которых стали популярными и культовыми по всему миру. Большинство знают Форда по его роли Индианы Джонса в одноименной кинофраншизе, а также по участию в “Звездных войнах”, фильме “Бегущий по лезвию” и “Бегущий по лезвию 2099”.