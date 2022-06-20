Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер на 86-м году жизни

Литовский актер и народный артист Советского Союза Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни.

Печальную новость о смерти подтвердили близкие артиста. Об этом сообщает ТАСС. Адомайтис был знаменитым актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских произведениях.

Регимантас Адомайтис родился в 1937 году в городе Шяуляй в Литве. Звание Народного артиста СССР он получил в 1985 году. Актер запомнился зрителям по множеству ролей в театре и кино. Самыми известными картинами, где он играл, стали «Никто не хотел умирать» и «Зеленый фургон».

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