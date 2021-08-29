В Петербурге умер народный артист РСФСР Роман Громадский

Сергей Шуб, гендиректор театра-фестиваля сообщил, что 28 августа артист умер от последствий инсульта. Несколько дней до этого он провел в реанимации. Предположительно, прощание пройдет в первых числах сентября на сцене «Балтийского дома».

Роман Громадский работал в «Балтийском доме» 55 лет. Он известен по ролям Шамраева в «Чайке», Фауста у Гете, Светловидова в «Лебединой песне» Антона Чехова.

С 1960-х артист играл в кино и сериалах. Громадских запомнился зрителям по роли криминального авторитета в «Тайнах следствия» и генерала в сериале «Ментовские войны». Старшее поколение помнит его по прапорщику Ивану Соловьеву в «Романсе о влюбленных», фильмах «Блокада» и «Король Лир».

Роман Громадский учил студентов актерскому мастерству и пять лет возглавлял факультет искусств в Гуманитарном университете профсоюзов.