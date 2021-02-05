"Большая потеря": умер звезда "Бригады" и "Полицейского с Рублевки"

Скончался российский актер, звезда сериалов Виталий Альшанский. Артист скончался дома, где ему неожиданно стало плохо.

Скорую вызвали, но медики не успели спасти Альшанского. О том, что актеру плохо, рассказала его знакомая, которая пришла к нему в гости, однако не смогла попасть в квартиру и, разволновавшись, все ли хорошо с артистом, вызвала врачей. У Виталия всегда были проблемы с давлением, однако те, кто его видел за день до смерти говорили о его хорошем самочуствии. Актер собирался работать и ничего не предвещало беды.

Пользователи социальных сетей выразили сочувствие родным умершего. Виталию посвящают теплые слова и вспоминают его роли в сериалах и фильмах.



"Это большая потеря для всех нас", - так выразил свое отношение к смерти любимого актера пользователь "ВКонтакте" Игорь Смирнов.



Игорь Альшанский играл в основном второстепенных героев. Однако, несмотря на это у него появилось немало поклонников. Им нравилась икреснность, которую он давал своим персонажам. Виталий считал актерское мастерство своим призванием и всей жизнью.



В кино актер попал еще в 90-е годы после того, как закончил институт им. Бориса Щукина. За почти 30-летнюю карьеру он сыграл более 100 ролей. Кроме экрана, он появлялся и в театральных постановках. Он постоянно работал в театре им Пушкина.



К сожалению, пресса при жизни не очень интересовась работой актера. Но в тех нескольких интервью, которые Виталий дал журналистам, он признавался в любви своей професии и считал ее едвали не самым важным.