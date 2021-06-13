В Петербурге закончился фестиваль «Славянская ярмарка»

Градоначальник Александр Беглов посетил “Славянскую ярмарку”, проходящую в парке “Озеро Долгое”. Всего ярмарка продлилась три дня — с 10 по 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«У нас многонациональный город. Мы поддерживаем дружественные связи со странами, городами и регионами-представителями славянского мира. В нашем городе проводится международный форум «Санкт-Петербург и славянский мир», — отметил Беглов.

Так, парк превратился в целый город, отражающий культуру и быт славян. Всего парк разделили на три подворья: русское, украинское и белорусское. На ярмарке смогли показать себя 50 мастеров со всей страны.