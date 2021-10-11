фуд-трак-ярмарки официально разрешены в Петербурге

Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, официально разрешающий фуд-трак-ярмарки. Фермеры смогут продавать на колесах мясо, овощи, фрукты, молоко, рыбу и хлеб.

«Транспортные средства, специализированные для организации общественного питания», внесены в объекты, предназначенные для проведения ярмарок. Кроме того, специально для фермеров будут созданы точки торговли.

Ранее закон разрешал продавать только хлеб, мясо и рыбу. Теперь к ним прибавились фрукты и овощи. Для торговли допускаются специализированные механические транспортные средства и киоски.







