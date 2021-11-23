Беглов рассказал, чего ждать петербуржцам на новогодних праздниках

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседания правительства рассказал, что ждет жителей и гостей города на Новый год и Рождество. Об этом 23 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Северной столице к новогодним праздникам готовятся более 300 различных мероприятий, которые будут проводиться строго с соблюдением коронавирусных ограничений.

Также глава города отметил, что в этом году главная елка на Дворцовой площади снова будет живой. За этот вариант в ходе голосования высказалось большинство жителей города.

Кроме того, на Манежной площади пройдет рождественская ярмарка, а на Конюшенной и Елагином острове откроются катки.