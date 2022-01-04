Петербургских экспортеров поддержали на 60 миллионов рублей

В Петербурге организации, ведущие внешнеэкономическую деятельность, получили финансовую поддержку от правительства города. За 2021 год её сумма превысила 60 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, организации могут возмещать затраты, связанные с требованиями законодательства страны-импортера, транспортировкой сельскохозяйственной и продовольственной продукции или участием в международных выставках и ярмарках.

Губернатор Александр Беглов отметил, что экспортеры вносят существенный вклад в экономику Петербурга. Они способствует укреплению промышленного и инвестиционного потенциала города, а также продвижению отечественной продукции на внешний рынок.