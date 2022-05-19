На Дворцовой площади в Петербурге открылся книжный салон

На Дворцовой площади сегодня днем, 19 мая, открылся Книжный салон. В Петербурге стартовала масштабная книжная ярмарка.

Наш город самый читающий, здесь жили и живут великие поэты и писатели, по этим улицам и площадям ходили герои. Хороших вам впечатлений и хорошего праздника!» – заявил губернатор города Александр Беглов.

Также в открытии мероприятия принял участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

В рамках салона на Дворцовой площади пройдут дискуссии, лекции и круглые столы.