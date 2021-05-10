В честь Дня Победы в Петербурге прогремел салют из 30 залпов

В День Победы небо над Северной столицей озарилось праздничным салютом из 30 залпов. Салют был произведен дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии в честь 76-й годовщины победы в ВОВ.

По информации, предоставленной пресс-службой Западного военного округа, были использованы более 1 500 фейерверочных изделий 50 видов, включая «Рубин», «Фиалку», «Ассоль» и другие.

Горожане и гости Петербурга наблюдали за салютом на протяжении 10 минут с набережных в центре города или с окон верхних этажей.