День Победы в Петербурге завершился праздничным салютом

У стен Петропавловской крепости закончилась череда торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В честь Дня Победы в Петербурге дали артиллерийский салют. 30 залпов и более тысячи фейерверков произвели расчетные батареи Михайловской военной артиллерийской академии.
По информации городских властей, каждый залп был поименован. Залпы дали в честь 9 мая, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, ветеранов, партизан, детей войны, партизан, Городов Героев, тружеников тыла, Знамени Победы и Героев Советского Союза.
За салютом в Петропавловской крепости наблюдали губернатор города Александр Беглов, председатель петербургского парламента Александр Бельский и временно исполняющий обязанности командующего войсками ЗВО генерал-майор Сергей Рюмшин.