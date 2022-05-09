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Парады Победы прошли в Петербурге и Москве

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© Фото: Baltphoto

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Праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне проходят 9 мая во многих городах России. В Москве на Красной площади и в Петербурге на Дворцовой площади состоялись Парады Победы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», московский парад завершился исполнением песни «Родная страна». Начался же он в 10:00, когда по Красной площади пронесли флаг России и Знамя Победы. Далее участников параад привествовал министр обороны Сергей Шойгу.

В пешей части парада приняли участие 11 тысяч человек, то есть 33 пеших расчета. Далее всех прошедшиех по Красной площади военных приветствовал президент России Владимир Путин. На трибунах Красной площади за парадом наблюдали 590 ветеранов.

Владимир Путин отметил, что 9 мая навеки вписано в историю как триумф советского народа, а память о войне не меркнет.

После пешей части на Красной площади появилась техника, которая стоит на вооружении российской армми в настоящее время. Однако возглавил эту часть парада легендарный танк Т-34. В общей сложности в параде участвовала 131 единица техники. Авиационная часть парада в этом году была отменена из-за нелетной погоды. На Дворцовой площади парад также начался в 10:00. Командование приветствовало его участников на черных автомобилях ЗИЛ. Далее по площади прошли участники пешей части парада. В их числе были учащиеся военных вузов, бойцы Росгвардии, будущие спасатели и юнармейцы.

Вторую часть парада в Петербурге также открыл танк Т-34. Далее перед зрителями прошли современные образцы техники, артиллерийские системы, автомобили «Тайфун», четыре береговых ракетных комплекса «Бастион». Губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский поприветствовали находившихся на трибунах ветеранов Великой Отечественной Войны. Авиационной части парада в Петербурге также не было. Как и в Москве её отменили из-за нелетной погоды.

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Орехов вспомнил, что в День Победы 1945-го лежал в госпитале в Сестрорецке. Ночью он проснулся от стрельбы. Как оказалось, это был самый первый салют Победы. Солдаты и офицеры стреляли из пистолетов и автоматов.

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