Стало известно, где в Петербурге ограничат движение в День Победы

9 мая, в честь 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Петербурге запланировано множество праздничных мероприятий. Пройдут парад военной техники, шествие «Бессмертного полка», праздничный салют и концерт. Для их проведения не обойдется без ограничений движения — проезд по центральным улицам города будет затруднен.

С 15:00 8 мая до 12:30 9 мая закроют движение транспорта по Дворцовой набережной и набережной Зимней канавки, Миллионной улице. Не получится проехать по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста. Также будет закрыт проезд вдоль домов №№4, 6,8 по Дворцовой площади.

Движение по Адмиралтейской набережной и Дворцовому проезду будет закрыто 8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 9:00 до 12:30. В это же время не получится проехать по по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда и по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта.

Парковка на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка и в проезде вдоль домов №4 и №6–8 по Дворцовой площади запрещена вплот до 12:30 9 мая.