Как в Петербурге отметят День Победы в 2022 году

9 мая в Петербурге отметят 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Neva.Today рассказали, какая программа ждет жителей и гостей города в День Победы.

Празднования стартует уже в 9 часов утра. На стрелке Васильевского острова зажгут факелов на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. На Дворцовой площади в 10:00 пройдет праздничный парад, в котором в этом году поучаствуют около 11 тысяч человек, более 80 единиц военной техники Западного военного округа и порядка 30 единиц вертолетов и самолетов.

Парад по традиции откроет легенда ВОВ - танк Т-34. Над зрителями в небе пролетят вертолеты Ми-26, Ми-24, Ми-35, Ка-52, а также военные самолеты Ан-26 и Ан-12. Также на параде петербуржцы впервые смогут посмотреть на береговой ракетный комплекс "Бастион".

В 12:00 прозвучит памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В 14:30 по Невскому проспекту проедут ветераны на ретро-автомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади.

В 15:00 по тому же маршруту начнется шествие участников всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк». В 22:00 у стен Петропавловской крепости прогремит праздничный артиллерийский салют.