77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне отмечает Петербург

9 мая, в День победы, торжественные праздничные мероприятия проходят по всей России. Не остался в стороне и Петербург, где праздничная программа начнется в 9:00 с зажжения факелов Ростральных колонн на стрелке Васильевсокго острова.

Парад на Дворцовой площади начинается в 10:00. В нем примут участие 11 тысяч человек. По площади проедут 80 единиц военной техники Западного военного округа (ЗВО), а в воздушном строю над ней пролетят около 30 военных самолетов и вертолетов. Зрители увидят вертолеты Ми-24, Ми-26 Ми-35, Ка-52, военные самолеты Ан-26 и Ан-12, сверхзвуковые бомбардировщики, истребители и перехватчики типа МиГ-31. Участником парада станет и береговой ракетный комплекс «Бастион», который петербуржцам покажут впервые.

Памятный выстрел из орудия на Нарышкином бастионе петропавловской крепости традиционно прогремит в 12:00. Ветераны на ретро-автомобилях проедут от площади Восстания к Дворцовой. Торжественный проезд начнется в 14:30.

Участники акции «Бессмертный полк» соберутся на площади Александра Невского и пройдут по Невскому проспекту к Дворцовой площади. Начало шествия запланировано на 15:00.

Завершится празднование Дня Победы в Петербурге праздничным салютом. Он прогремит у стен Петропавловской крепости в 22:00, после чего на на Дворцовой площади начнется праздничный концерт.

В центре Петербурга введены дополнительные ограниченяи движения. До 12:30 у автомобилстов не получится проехать по Дворцовой набережной и участку набережной Мойки, Миллионной улице и Амдиралтейской набережной. Также будет закрыт проезд по участкам Невского и Адмиралтейского проспектов.

Запрет на парковку транспортных средств также действует до 12:30 9 мая на Миллионной улице, участке набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и в проезде вдоль домов №4 и №6–8 по Дворцовой площади.