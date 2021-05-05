«Ленфильм» почти погасил долги

Киностудия «Ленфильм» сумела сократить задолженность на 70%. В основном реструктуризировать долги удалось с помощью новых проектов. Так как старые проекты не принесли большой выручки из-за пандемийного 2020 года. Об этом сообщает Федор Щербаков, руководитель компании.

«В середине мая будет объявлен конкурс на наш непрофильный актив на площадке на Тамбасова. Надеемся, что это поможет закрыть долги», - добавил директор.

Кроме того, в планах студии вернуть право управлять «Золотой коллекцией «Ленфильма». Все вырученные с проекта средства направят на поддержку дебютных работ. На студии также продолжают идти съемки.

Известно также о планах «Ленфильма» запустить экскурсии по павильонам и создать пешеходную улицу на территории киностудии.