Об этом 2 октября после совещания по вопросам развития киностудии сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Ленфильм» и Госфильмофонд поровну разделят доходы от «золотой коллекции» кинокартин. Ранее по договору компания «Твин СП» имела право распоряжаться доходами от фильмов.

«Все доходы, которые будут получены от «золотой коллекции» киностудии, будут делиться в пропорции 50 на 50 между «Ленфильмом» и Госфильмофондом, — сказала она. — Мне кажется, что это знаковое решение, к которому очень долго шли», — сказала Голикова в главном здании студии на Каменноостровском проспекте.

Председатель совета директоров «Ленфильма», режиссер Федор Бондарчук сообщил, что у киностудии не осталось задолженностей: «Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями».