«Ленфильм» расплатился с Фондом кино

Киностудия «Ленфильм» вернула Фонду кино долг в 51 миллион рублей. Как сообщает пресс-служба киностудии, данные средства были направлены на поддержку съемок фильмов «Контрибуция» (2015) Сергея Снежкина и «Три дня до весны» (2017) Александра Касаткина. Вернуть долг вовремя не удалось из-за недостаточно высоких сборов картин.

В итоге для выплаты долга Фонду кино пришлось продавать непрофильные активы. Киностудия выставила на продажу земельный участок на улице Тамбасова.

Председатель совета директоров петербургской киностудии Федор Бондарчук в конце прошлого года сообщал об успешном выполнении поручений президента по предотвращению банкротства киностудии. Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков прогнозирует выход киностудии на безубыточность уже в текущем году.