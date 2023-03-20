На карте Санкт-Петербурга может появиться улица имени Беглова

Улицу в Выборгском районе Петербурга хотят назвать в честь жителя блокадного Ленинграда, режиссера Геннадия Беглова.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр культурных программ» обратилась к председателю Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Федору Болтину с просьбой о присвоении улице, проходящей между улицами Есенина и Ивана Фомина, наименования «улица Беглова». Копия обращения оказалась в распоряжении редакции Санкт-Петербург.ру.

В документе сказано, что в названии многих объектов Северной столицы России находит отражение культура и история Ленинграда и страны. К примеру, проспект Просвещения, который находится в том же районе, получил название в честь работников просвещения. Гендиректор АНО Ольга Воронцова попросила Болтина в ходе ближайшего заседания рассмотреть вопрос о присвоении улице имени Геннадия Беглова.

В 2026 году исполнится 100 лет со дня рождения известного режиссера. Он долгие годы проработал на киностудии «Ленфильм». Во время Второй мировой войны находился в блокадном Ленинграде.