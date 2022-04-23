В кинотеатрах снова покажут старые картины «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» подготовила к повторному прокату в кинотеатрах свои фильмы из «золотой» коллекции. Данная информация появилась в официальной группе киностудии в социальносй сети «ВКонтакте».

Уточняется, что фильмы для повторного проката выбирали на основе интернет-голосования зрителей и мнений экспертов. В кинотеатрах снова покажут «Полосатый рейс» Владимира Фетина (1961), «Свадьбу в Малиновке» Андрея Тутышкина (1967), «Долгую счастливую жизнь» Геннадия Шпаликова (1966), «Человека-амфибию» Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева (1961) и другие фильмы. Обещают показать и снятые на киностудии картины, которые не обрели такой популярности, а потому малоизвестны зрителю.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургские кинотеатры могут поддержать бесплатными билетами для школьников по произведениям учебной программы.