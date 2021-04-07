В Петергофе состоялся техзапуск фонтана «Самсон»

В Петергофе продолжаются работы по тестированию фонтанной системы, которое началось еще 24 марта. В рамках проверки работоспособности 5 апреля, в понедельник, совершили технический запуск фонтана «Самсон». Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Штатное тестирование всей фонтанной системы началось еще 24 марта, когда плюсовые температуры позволили фонтанной команде начать проверку петергофских водометов, а вчера после зимней спячки забила ввысь и струя фонтана "Самсон"», - сообщили в ведомстве.

Проверка работоспособности фонтанной системы завершится к концу месяца, а 24 апреля начнется летний сезон в ГМЗ.