В Петергофе запустили заснеженные фонтаны

В среду, 6 апреля, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» проверили работоспособность фонтанов перед стартом нового сезона. Как сообщили в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте», пробный запуск пришелся на принесенный циклоном снегопад, поэтому фонтаны были запущены под снегом.

В пресс-службе музея пояснили, что регулярному запуску фонтанов в парках всегда предшествуют технические. Горожан пригласили успеть прогуляться в парках, чтобы увидеть необычное зрелище.

В регулярном режиме фонтаны петергофских парков начнут работать для посетителей с 23 апреля.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру» снег задержится в городе ненадолго. Уже в пятницу синоптики обещают потепление.