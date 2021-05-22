В субботу в Петергофе состоится праздник фонтанов

В Петродворцовом районе в Петергофе, в субботу, 22 мая, состоялось торжественное открытие сезона фонтанов. Церемония открытия была посвящена 300-летию системы, с помощью которой работают фонтаны.

В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» сообщили, что мероприятие пройдет 22 мая. Церемония открытия началась в 13 часов на Большом каскаде в Нижнем парке. Вниманию зрителей будет представлено историческое представление, которое расскажет о создании фонтанов. Кроме того, в празднике примут участие артисты оперы и балета, а также театральные актеры.

По традиции, праздник фонтанов будет завершен запуском «Самсона» и салюта.