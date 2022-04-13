23 апреля в Петергофе пройдет запуск фонтанов

Открытие летнего сезона состоится 23 апреля в Петергофе. С этого числа в Нижнем парке фонтаны будут работать каждый день с 10:00 до 19:45. Такое расписание будет действовать до 16 октября.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, для посещения откроют все музеи впервые с начала пандемии. Также стала известна и цена билетов. Посещение нижнего парка для взрослых обойдется в 600 рублей, а для учащихся 450 рублей. После 18:00 в парках "Александрия" и "Ораниенбаум" можно погулять бесплатно.

Кроме того в Петергофе сохранятся действие всех ранее действующих льгот и право бесплатного посещения. В новом сезоне также для оплаты билетов будут принимать "Пушкинскую карту".