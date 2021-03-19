В Академии художеств открылась скандальная выставка Евгении Васильевой

Церемония открытия выставки "Весна" экс-чиновницы Евгении Васильевой прошла в закрытом формате. По словам художницы данное решение было обусловлено текущей эпидемиологической ситуацией. Сообщается, что представители СМИ не смогли побывать внутри здания.

Напомним, Евгения Васильева, занимавшая должность руководителя аппарата Минобороны, в 2015 году была приговорена к 5 годам колонии за мошенничество.

Васильева выразила благодарность директору музея при Академии художеств Алексею Мудрову «за оказанную честь». Слова благодарности она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram.