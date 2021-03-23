Минкульт не выявил никаких нарушений в выставке Васильевой

Министерство культуры России, проверив выставку работ экс-чиновницы Министерства обороны Евгении Васильевой, не выявило никаких нарушений.

Этот ответ поступил преподавателю мастерской церковно-исторической живописи Академии художеств Дмитрию Селиванову. Также в письме указано, что органы власти не вправе вмешиваться в культурную и творческую деятельность граждан, а также их объединений. Однако среди этого есть исключения: пропаганда войны, жестокости, насилия, нетерпимости и порнографии.

Кроме того, в министерстве добавили, что запретить подобные культурные мероприятия может только суд, в том случае, если было нарушение законодательства.