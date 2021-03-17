Петербуржцы продолжают протестовать против выставки Евгении Васильевой в Академии художеств

Сотрудники и студенты Санкт-Петербургской академии художеств им. Репина продолжают выражать недовольство в отношении выставки Евгении Васильевой. Ее работы выставлены в Научно-исследовательском музее РАХ.

Неравнодушные студенты и преподаватели академии подписывают петицию и устраивают различные флешмобы, чтобы привлечь внимание к неуместности выставки.

«Эти обращения направлены в Министерство культуры, там целая пачка», — отметил ректор вуза Семен Михайловский.

Примечательно, что Евгения Васильева является почетным членом РАХ. Ранее она была замечена в скандале о хищении денежных средств во время работы в Минобороне.