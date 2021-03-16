Студенты СПбГАИЖСА потребовали убрать художества Евгении Васильевой из музея РАХ

В Санкт-Петербурге на выставке экс-главы департамента Министерства обороны России Евгении Васильевой случился скандал. Более 300 студентов и 30 преподавателей потребовали убрать работы женщины из музея РАХ. Учащиеся к этом привали также ректора вуза Семена Михайловского, а также директора музея Алексея Мудрова.

«Подобному акту вандализма не место в стенах академии!», — заявили преподаватели.

Те, кому неприятны художества Васильевой, устроили флешмоб в залах академического музея. Участники начали фотографироваться с портретами великих художников, указывая на то, кто на самом деле был живописец.