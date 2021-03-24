В Минкульте отказались искать нарушения в организации выставки Васильевой

В Петербурге продолжает разгораться скандал вокруг выставки экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, размещенной в музее Академии художества с 16 марта. Сотрудники учреждения и студенты обратились в Министерство культуры с просьбой о закрытии выставки.

Заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Наталья Чечель дала официальный ответ по этому поводу. Согласно ее словам, данным вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

Однако единственным фактором, который может вызвать интерес полиции к выставкам, является тематика пропаганды войны, жестокости и насилия, а также нетерпимости к религиозной или классовой теме, либо порнография.