За 2021 год в Петербурге планируют поставить 5 памятников

Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга сообщила, что в 2021 году в Северной столице планируется поставить 5 памятников, из которых 3 должны пройти законодательные процедуры.

Правительство Петербурга уже выпустило постановление об установке мемориала для Анны Зеленовой, которая в годы Великой Отечественной войны, была директором Павловского дворца-музея. Также планируется поставить монумент протопресвитеру Александру Желобовскому на Якорной Площади в Кронштадте.

На площади Труда в городе на Неве будет поставлен памятник адмиралу Ушакову, а на улице Хошимина — президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Кроме того, на улице Декабристов может появиться мемориал Александру Блоку.