Не сошлись во взглядах: новый инвестор Апраксина двора отказывается от проекта из-за разногласий с собственниками

Реставрация Апраксина двора – одной из криминальных точек Петербурга – опять отложена. Инвестор не нашёл общего языка с собственниками помещений. Об этом рассказал Дмитрий Кашинский – операционный директор компании Glorax, которая в прошлом году на ПМЭФ подписала со Смольным соглашение о реконструкции рынка.

Он отметил, что взгляды собственников на развитие «Апрашки» кардинально расходятся с представлениями девелопера, поэтому «дальнейшее движение невозможно». При этом городские власти надеялись, что девелопер самостоятельно сможет найти общий язык с владельцами помещений.

Ранее совладелец Glorax Александр Андрианов в интервью «Интерфаксу» сообщил, что подписанное соглашение носит исключительно рамочный характер и никаких четких планов реализации не предполагало. Оно лишь фиксировало интерес бизнесменов к данному проекту.

По соглашению реставрация Апраксина двора должна была завершиться до 2029 года, к этому времени рынок превратили бы в общественно-деловое пространство. Реконструкцию предполагалось вести с сохранением исторической планировочной структуры и восстановлением элементов декора интерьеров. Девелопер собирался вложить в проект около 50 млрд рублей.

Позиция властей в данном вопросе, которые рассчитывали исключительно на силы инвестора, не удивительна. Именно так чиновники поступали и раньше, когда передали рынок для реконструкции компании «Главстрой СПб». Этот инвестор перед началом работ хотел переселить арендаторов на другое место, но так и не смог с ними договориться. Смольный тогда промолчал, а когда стало понятно, что компания не справляется – просто не стал продлевать с ней договор.

По данным петербургского комитета имущественных отношений, сегодня на территории Апраксина двора 68 зданий, из которых 27 находятся в городской собственности, 17 – в смешанной, когда часть помещений принадлежит городу, а другая часть – бизнесу. Еще 24 домами владеют исключительно частникам. По мнению экспертов, вариант начать преображать этот уголок только один – чиновники должны встать на сторону инвестора и принять непопулярное решение.

«Единственно правильное решение по Апраксину двору – привлечь заинтересованного инвестора, который возьмет на себя обязательства по согласованию и преобразованию всей территории, и наделить его полномочиями по распоряжению объектами собственности Петербурга», – комментировал ситуацию в СМИ Андрей Косарев, генеральный директор Colliers в Петербурге.

При этом для Апраксина двора уже давно разработали проект реконструкции, который признал самым оптимальным Совет по культурному наследию города. Его авторы из «Студии 44» предложили создание полноценного жилого квартала с пешеходной зоной, продуктовым рынком, кафе, художественными мастерскими и креативными пространствами. А реализовать проект еще в 2017 году намеревался КЦ «Питер» – один из крупнейших собственников рынка, но и тут дело не пошло дальше заявлений.

В 2021 году директор по развитию «Питера» Иван Беркольцев рассказывал, что концерн все еще заинтересован в развитии Апраксина двора и последовательно выкупает площади у частных собственников. На тот момент ему принадлежала 61 тысяча кв.м. Казалось бы, инвестор найден, ведь как известно не многие компании готовы работать с ветшающими памятниками архитектуры из-за высокой стоимости работ.

Однако для того, чтобы инвестор мог зайти на площадку и начать реконструкцию, необходимо принять законопроект о целевой передаче объекта единой компании без проведения торгов. Однако Смольный никак не стремился помочь в этом: с 2017 года данный законопроект завис в чиновничьих кабинетах на рассмотрении. Вместо того, чтобы ускорить процесс, в правительстве занялись поиском новых арендаторов для корпусов рынка, принадлежащих городу. В КИО рассказали, что арендаторы найдены для помещений общей площадью 15 тысяч кв.м. Всего заключен 61 договор, каждый – сроком на три года. Но радоваться арендаторам не стоит, ведь в случае принятия решения о реконструкции их просто попросят на улицу, расторгнув договор в одностороннем порядке.

Сегодня Апраксин двор приличные люди обходят стороной из-за его дурной славы. Ведь здесь торгуют контрафактом, устраивают драки и криминальные разборки с применением оружия, и запросто могут обокрасть. При этом, к позору чиновников, рынок находится в историческом центре, вблизи популярных туристических маршрутов, таких как Невский проспект и Казанский собор.