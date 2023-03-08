У Биржевого моста построят подземный переход

У Биржевого моста под площадью Академика Лихачева построят подземный пешеходный переход. Контракт на проектирование и строительство был заключен в сентябре. КГИОП дал согласие на строительство.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) дал согласие на строительство подземного перехода под площадью Академика Лихачёва у Биржевого моста. Контракт на проектирование и проведение работ был заключен в сентябре прошлого года. Об это сообщил 78.ru.

Отмечается, что работы соответствуют требованиям режима ОЗРЗ-1(07). Большая часть работ будет синхронизирована с ремонтом Биржевого моста.

Напомним, что ремонт Биржевого моста начался в 2021 году, осенью. В конце 2022 года по переправе возобновили движение. Окончить работы планируют в мае текущего года. Ремонт моста последний раз проводили 60 лет назад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 30 ноября 2022 года по Биржевому мосту возобновили движение транспорта.