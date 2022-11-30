В Петербурге открыли движение по Биржевому мосту

В Петербурге после ремонта вновь запустили движение по Биржевому мосту. Первой проехала спецтехника.

Торжественная церемония открытия переправы состоялась 30 ноября, в среду. Мост, соединяющий Васильевский и Петроградский острова, находился на ремонте с осени 2021 года. Окончательно завершить все оставшиеся работы планируется в конце мая 2023 года. 2023 года. Сумма контракта составляет почти 2,4 млрд рублей. Об этом пишет 78.ru.

Первой по мосту проехала спецтехника. Также на церемонии открытия наградили молодого человека, спасшего девушку, которая, потеряв сознание, упала с моста.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга начались работы по капитальному ремонту Рыбацкого моста через реку Славянку. Последний капитальный ремонт на этом мосту проводили в 1980 году.