Подход «двойных стандартов» Беглова: Мундепов лишают мандатов за опечатки, антигосударственные деятели остаются на службе

Муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, чьи подписи стояли под антигосударственными письмами и петициями продолжают работать «на благо общества». В то время, когда одним росчерком пера губернатор лишает мандатов мундепов, сделавших ошибку в декларации. Двойные стандарты или холодный расчет?

Есть мнение, что губернатор Санкт-Петербург не выносит никакой критики в свой адрес. За малейшее замечание или даже сомнение в компетентности высокопоставленного чиновника человек может моментально лишиться должности, даже если по факту он не является подчиненным Александра Беглова. И за примерами далеко ходить не надо. С того момента, когда Беглов получил пост градоначальника, муниципальные депутаты начали лишаться мандатов по формальным признакам – за опечатки или неточности в декларациях о доходах.

Так, в начале в конце ноября – начале декабря 2020 года мандатов лишились сразу два критика работы губернатора Беглова – Вера Морозова из МО «Малая Охта» и Светлана Уткина из МО «Финляндский округ». Оба муниципалитета получили обращения губернатора Беглова как две капли воды похожие друг на друга – в обоих было сказано о том, что в декларации найдены неточности и посему указанных выше особ следует исключить из числа депутатов.

Показательны и сумма «обмана»: например, Светлана Уткина заявила, что в декларации записала компенсацию от муниципалитета в 4715 рублей. В администрации же губернатора решили, что депутат должна была учесть и налог, который заплатил МО, то есть конечная сумма – 5420 рублей. «Недостача» в 705 рублей и стала причиной исключения ее из числа депутатов. Морозовой, к слову, мандат вернули спустя год, но по решению суда.

Однако это, скорее, исключение. За время губернаторства Беглова волна устранения неугодных прокатились по всем критикам губернатора. Тогда же, в 2020 году, лишили мандатамундепа Константина Сотонина, в 2021 году Михаила Барканова и Юрия Мазурика. Были случаи, когда депутатам вменяли то, что они не указала в декларации материальную помощь от родственников, как, например, Полине Калининой и Николаю Кораблину. В первом случае – лишение мандата, во втором – предупреждение.

И в это же время совершенно открыто и ничего не боясь в Петербурге существуют и вполне себе нормально живут мундепы, которые открыто критикуют проведение Специальной военной операции на Украине, президента страны Владимира Путина. Однако они своих мандатов до сих пор не лишены. Депутатами числятся даже те люди, которые покинули страну с припиской «навсегда». По вполне официальным данным в Петербурге числится более 30 таких депутатов.

Показательна история с несколькими депутатами МО «Смольнинское». В сентябре 2022 года они обратились в Госдуму с требованием предъявить главе государства Владимиру Путину «обвинение в госизмене в связи с проведением СВО». Среди них: Никита Юферев, Дмитрий Балтруков, Анна Киселева, Иван Чеботарь и Дмитрий Палюга.

В сентябре 2022 года Смольнинский районный суд признал, что конкретный муниципальный совет бездействовал в течение 3 месяцев в 2021 году. После этого в январе 2023 года Городской суд Санкт-Петербурга подтвердил решение районного суда о роспуске муниципальных депутатов округа «Смольнинское». Однако в этом случае Александр Беглов отчего-то не торопится принимать решение. Фактически, только спустя 2,5 месяца, в начале апреля губернатор подготовил проект роспуска МО «Смольнинское», который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Видимо потому, что критиковали не его работу, а президента. Кстати, помимо депутатов – «яблочников» из «Смольнинского» петицию подписало еще минимум 24 мундепа из других образований все они до сих пор имеют мандаты и расставаться с ними почему-то не торопятся.

Нужно подчеркнуть – в этом случае не нужно было придумывать поводы и искать помарки в декларациях о доходах, факт нарушения налицо, однако в Смольному это особо не волнует. Экспертиза по МО «Смольнинское» будет завершена 18 апреля, после этого решение о роспуске будет принимать еще и петербургский ЗакС.

Еще одни «несогласные муниципальные депутаты», все так или иначе имеющие «яблочную» партийность в начале января подписали публичное письмо в отношении внесенного в список экстремистов и террористов Алексея Навального. В списке 8 человек, он вполне открыто опубликован СМИ-иноагентом, признанным нежелательной организацией в России «Медуза». Часть людей, поставивших свои подписи уже покинули Россию… Но все до сих пор числятся муниципальными депутатами.

Получается, что глава города действительно обращает внимание только на тех, кто упрекает его самого в недостатках в работе (которых, нужно сказать, очень много – от разбитых дорог до разваливающихся памятников архитектуры) и совершенно не обращает внимание на откровенных вредителей. Таким образом либеральные оппозиционные движения при любом удобном случае используют статус мундепов для повышения значимости своих акций, в том числе при сборе подписей против Владимира Путина.