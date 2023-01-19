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Во время реставрации в памятнике Николаю I обнаружили змею

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Специалисты поделились, какие "сюрпризы" их ждали во время реставрации известного памятника Николаю I, расположенного на Исаакиевской площади. Выяснилось, что одной из самых неожиданных находок стал скелет маленькой змеи.

По словам административного директора реставрационной мастерской Дениса Косицина, возможно, обнаруженная в ходе работ змея была ужом, который заполз в отверстие и там в последствии умер. Его удалось найти во время расчистки швов на памятнике, там же были найдены записки от горожан и мусор. Об этом рассказал "МК в Питере".

Специалист призвал не складировать в памятниках записки и монеты, так как это не только может их разрушить, но и вообще не представляет никакой ценности для истории.

Напомним, что статуя Николая I имеет особенность, - у нее всего две точки опоры. Реставрация памятника началась в 2021 году и длилась на протяжении трех лет. 

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