К 14 февраля Ленинградский зоопарк приготовит сюрприз для посетителей

Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге приготовил для всех посетителей ко дню влюбленных, к 14 февраля, особую программу. В Пресс-службе парка сообщили, что для петербуржцев и гостей города проведут специальную экскурсию, в ходе которой можно будет посмотреть на мангустов, сурикатов, львов, приматов, а также белых медведей.

Кроме того, для всех желающий будет проведена лекция сотрудниками зоопарка на тему «Семьи в живой природе».

В Ленинградском зоопарке отметили, что он является очень романтичным и в самый раз подходит для празднования дня всех влюбленных.