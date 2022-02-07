Тигрица Виола из Петербурга предсказала победителя зимних Олимпийских игр

Жительница Ленинградского зоопарка — тигрица Виола, предсказала страну-победительницу зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 7 февраля сообщает «МК в Питере».

Тигрица пришла на смену эрмитажному коту Ахиллу не случайно. По восточному календарю 2022-й — год водяного тигра.

В настоящее время первенство за собой держат российские спортсмены с шестью наградами. Однако, по мнению Виолы, первого места России не видать.

В клетку к тигрице принесли три миски с мясом, на каждой из которых был флаг страны: России, Америки и Китая. Сначала «оракул» подошла к «американскому» мясу, затем к «китайскому» и только после этого к «российскому».

Таким образом, тигрица предсказала победу США в медальном зачете, второе место займет Китай и третье Россия, соответсвенно.

Специалистка по уходу за животными Юлия Елицкая со скепсисом относится к подобным предсказаниям. По ее мнению, это не более чем аттракцион, в котором тигрица с удовольствием приняла участие в силу природной любопытности.

«У нас есть большие шансы в фигурном катании и, если все сложится блестяще, есть возможность завоевать все четыре золотые медали. Кроме фигуристов у нас также надежда на мужской хоккей, НХЛ сейчас не выступает, турнир будет ущемленный, потому что большинство топовых спортсменов не приедут в Китай. Это касается не только американских, но и российских», — поделился своими мыслями с журналистами историк спорта Александр Любимов.

Он также отметил, что в хоккее самой непредсказуемой является сборная Канады. На прошлых соревнованиях канадцы в начале выступали без энтузиазма, однако в конце разыгрались и в итоге стали победителями.