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В Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина друг за другом ушли из жизни

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© Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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В Ленинградском зоопарке подтвердили смерть двух сурков, образовавших пару. Ижорик и Августина дожили до старости и скончались от инсульта.

История сурков началась еще в далеком 2017 году, тогда их и передали в Ленинградский зоопарк, а после животные обзавелись потомством, - у Ижорика и Августины родились трое милых сурков. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

В прошлом году Ижорик и Августина скончались от инсульта, наступившего в следствии старости. Первое животное ушло из жизни летом, а второе - осенью.

По словам представителя Ленинградского зоопарка, сурки были очень обаятельны и дружелюбны. Особенно за ними было интересно наблюдать в летние месяцы. Уточняется, что в отличие от североамериканских коллег, Ижорик и Августина, как правило, впадали в спячку вплоть до конца февраля.

Сотрудники зоопарка пока не могут сказать, когда к семье присоединяться другие сурки. Известно, что в настоящее время этим вопросом занимается куратор коллекции, который ведет учет животных.

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