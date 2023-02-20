Новый директор Ленинградского зоопарка рассказал, что в скором времени поменяется в зверинце

В Ленинградском зоопарке намечаются изменения. С приходом нового руководителя некоторые здания планируют отремонтировать, а дизайн части вольеров поменять.

Новым директором Ленинградского зоопарка стал Юрий Журавлев, который отметил, что в настоящее время зверинец находится в захламленном состоянии. В связи с этим будет проведен косметический и капитальный ремонт ряда объектов. Журавлев подчеркнул, что на протяжении нескольких лет на территории зверинца велась достаточно бесхозяйственная деятельность. Об этом пишет ALLNW.

Пол словам руководителя зоопарка, сейчас в учреждении выстраивают концепцию, по которой в будущем будут представлены животные, исходя из нее будет установлен порядок пополнения новой коллекции.

Кроме того, в ближайшее время будет видоизменен дизайн некоторых вольеров. Также были расторгнуты контракты с владельцами аттракционов, поэтому их имущество с территории зверинца в скором времени пропадет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце января сотрудники Ленинградского зоопарка подтвердили новость о смерти двух сурков. Ижорик и Августина дожили до старости и скончались от инсульта.