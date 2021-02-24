В Ленинградском зоопарке показали выдру, радующуюся снегу

В главном зоопарке Северной столицы показали выдру Финика, которая безумно любит играться в сугробах. Соответствующее видео появилось в инстаграме Ленинградского зоопарка 23 февраля.

«На видео можно наблюдать, как этот зверёк чистит свою шерстку о снег — ползая «по-пластунски», — отмечают работники зоопарка.

Финик радостно не только моется о снег, но и играется с мячиком в сугробах. Многие петербуржцы не остались равнодушными и активно комментировали в соцсетях эту информацию.

«Какое великолепное состояние меха!», «Какая милая выдра», «Здоровья зверьку», «С ума сойти, какое подходящее имя. Действительно, Финик, и красивый такой», — отмечали подписчики.