В Петербурге с понедельника стартует Международный фестиваль балета Dance Open

В Санкт-Петербурге с 8 по 14 ноября пройдет XX Международный фестиваль балета Dance Open. Как сообщает пресс-служба Комитета по культуре города, в программе юбилейного сезона будут представлены работы более 20 известных хореографов, а также восемь премьерных в России постановок. Всего в Dance Open примут участие 160 артистов из более 15 хореографических брендов.

Национальный балет Испании откроет фестиваль своей премьерной программой «Обращения». Открытие состоится 8 и 9 ноября в театре «Балтийский дом». Театр музыкальной комедии 11 и 12 ноября представит премьерные в России балеты от хореографов: Whim (Прихоть) Александра Экмана и Promenade (Прогулку) Роберта Баттла, а также Kaash Акрама Хана. Завершится Dance Open Гала-концертом звёзд мирового балета, который пройдёт 14 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский».