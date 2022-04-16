Лучшие балетные артисты стали участниками фестиваля Dance Open в Петербурге

В Петербурге прошел международный фестиваль балета Dance Open. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На сцене Александринского театра выступили солисты ведущих балетных коллективов: Мариинского театра, театра балета имени Леонида Якобсона, Большого театра, Музыкального театра имени народных артистов Станиславского и Немировича-Данченко и Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.

Напомним, что фестиваль проходит в Петербурге с 2007 года. За это время в его рамках выступили более 270 артистов из 26 стран мира. Dance Open обходится городу почти в 50 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Театре Эстрады имени Райкина стартует первый фестиваль с тифлокомментированием.