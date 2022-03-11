В Театре Эстрады им. Райкина стартует первый фестиваль с тифлокомментированием

В Центральном районе Петербурга в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина стартует первый фестиваль с тифлокомментированием. Об этом 11 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В фестивале также примут участие Театр Ленсовета и Молодежный театр на Фонтанке. На их сценах пройдет девять разножанровых спектаклей для разных возрастных групп. Предоставляемые бесплатно билеты для людей с инвалидностью и их сопровождающих почти все забронированы.

Для того чтобы горожане с инвалидностью по зрению чувствовали себя максимально комфортно, сотрудникам театров провели обучающие мастер-классы, а также подготовили специальную полиграфию. Первой в серии спектаклей станет постановка «Три апельсина».