Билан и Гузеева станут членами жюри первого "ТикТок"-шоу

Певец Дима Билан и 61-летняя телеведущая Лариса Гузеева стали членами жюри первого ТВ-проекта, который посвящен TikTok. Шоу, готовящееся к выходу на "Пятнице", так и будет называться - "ТикТок".

Это будет своего рода современная версия шоу по поиску талантов - почти «Минута славы» в новой оболочке. Первые выпуски выйдут в эфир в конце марта, пишет "КП".

Вести шоу будут Роман Каграманов и Регина Тодоренко.

Звезды сервиса мини-видео будут выставлять оценки конкурсантам, однако непонятно, кто это будет.

Отметим, что "ТикТок", набравший популярность около трех лет назад, уже давно перестал быть соцсетью для молодежи. Например, там набрал почти полмиллиона подписчиков 83-летний ведущий «В мире животных» и ученый Николай Дроздов.