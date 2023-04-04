На ТНТ появится авторское юмористическое шоу Павла Воли

Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля запускает свое авторское шоу 16 апреля. Каждый вечер воскресенья зрители телеканала ТНТ смогут наслаждаться новым форматом юмористической программы «Шоу Воли».

Комик и приглашенные гости будут подводить итоги уходящей недели в юмористическом формате. Каждое воскресенье будут обсуждаться главные и актуальные события в мире.

Зрителей ждет новый и свежий формат шоу, который приятно удивит каждого. Регулярная порция юмора, обсуждение актуальных тем с гостями, необычные конкурсы и музыкальный опыт - каждое воскресенье в 22:00.

Продюсер программы Константин Обухов рассказал, что давно хотелось создать живое шоу, которое быстро реагирует на новости страны и мира, тем самым общаясь со своим зрителем.

Ведущий Павел Воля рассказал, что в этой программе его характер и взгляд на телевидение. Он пообещал, что зрители будут приятно удивлены новому формату шоу.